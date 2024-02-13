Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:49

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:49

Antalya'daki şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Evlerde ve araçlarda mahsur kalanlar tahliye edildi. Antalyalılar okulların tatil edilip edilmediğini merak etti. Peki, Antalya'da okullar tatil mi? Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil?

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,

ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Serik Kaymakamlığı da ilçedeki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, 5 merkez ilçede görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

KEPEZ'E 304,9 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte ilçelerden Kepez'e 304,9, Muratpaşa'ya 233,9, Konyaaltı'na 129,2, Serik'e 106,9 ve Kemer'e 80,2 kilogram metrekare başına yağış düştü.

Şubatta uzun yıllar ortalama yağış miktarının 112,7 kilogram olduğu ve en fazla yağışın 2009'da 427,6 kilogram olarak ölçüldüğü bildirildi.

Yağışın gece yarısına kadar aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.