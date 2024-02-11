İster işe, ister okula götürün: Beslenme için ideal Lavaş Taco Tarifi...
Lavaşın esnek dokusu ve lezzetli iç malzemelerle buluştuğu bu pratik tarif, özellikle yoğun tempolu günlerde kurtarıcınız olacak. Taco tarifi, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda hazırlanışındaki kolaylıkla da öne çıkıyor...
Günlük koşturmacanın içinde herkes yanında taşıyabileceği pratik, sağlıklı ve lezzetli tarif arayışında olabiliyor. İster işe, ister okula götürülebilen pratik bir beslenme çantası alternatifi: Lavaş ile yapılan nefis taco tarifi. Taco, hem doyurucu hem de çok yönlü malzemelerle hazırlanan bir lezzet şöleni sunuyor. Siz de gününüzü enerjik geçirmek ve damak zevkinizi şımartmak istiyorsanız, işte Lavaş Taco Tarifi...
MALZEMELER
Taco Harcı İçin:
300 gram kıyma (tavuk, dana veya hindi)
1 adet soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tatlı kaşığı taco baharatı (veya kendi baharat karışımınız)
Tuz ve karabiber
1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye veya konserve fasulye
1 su bardağı mısır
rendelenmiş cheddar peyniri
Taco Sosu İçin:
1/2 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı taco baharatı
Tuz ve karabiber
Lavaş ve Sunum İçin:
Büyük boy lavaş veya tortilla ekmeği
Yeşillikler (marul, roka, taze soğan gibi)
YAPILIŞI
Bir tavada kıyma, doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsak sotelenir.
Kıyma kahverengi renk alana kadar pişirilir ve ardından taco baharatı, tuz ve karabiber eklenir. Karışım iyice karıştırılır.
Haşlanmış siyah fasulye ve mısır eklenip birkaç dakika daha pişirilir.
Lavaş veya tortilla ekmeği ısıtılır.
Her bir lavaşın ortasına kıymalı harçtan koyulur.
Üzerine rendelenmiş cheddar peyniri serpilir.
Taco sosu; yoğurt, mayonez ve taco baharatı karıştırılarak hazırlanır.
Taco sosunun içine yeşillikler eklenir, taco harcı eklenir.
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