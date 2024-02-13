MEB, okullarda iktidar partisinin propagandasını yapıp övgüler yağdırıyor: Derste ‘AKP reklamı’

Yayınlanma: 13.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2024 - 07:25

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına özel “Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eseri” adlı albüm önceki gün yayımlandı.

AKP’nin 2023 seçim propagandası olan “Türkiye Yüzyılı”na atıf yapılan albümün amacı “Türkiye’nin bu zamana kadarki birikim ve kazanımlarını milletin hafızasında tazelemek ve inancın başarıya dönüşme öyküsünün hatırasını yaşatmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda, dünyada yankı uyandıran çalışmaların görünürlüğünü artırmak, çocukların ufkunu genişletmek ve onları cesaretlendirmek” şeklinde açıklandı.

MEB’in resmi internet sayfasında yayımlanan albümün sunuş kısmında Bakan Yusuf Tekin, “Ülkemizin farklı sektörlerinden ve coğrafyalarından iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bu çalışmanın amacı, öğrencilerimize yeni fikirler kazandırmak ve iyi uygulama örneklerini artırmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen övünç kaynağı bu projelere emek veren ve katkılarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Albümde AKP döneminde yapılan projeler bulunuyor. Bu kapsamda tartışma konusu olan Bolu Tüneli, Avrasya Tüneli, Togg, İstanbul Havalimanı, millet bahçeleri, Marmaray, merkezi hekim randevu sistemi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Ayasofya Kebri Şerif Camisi gibi projelere yer verildi.

TEK TEK TANITILDI

AKP’nin projeleri albümde tek tek tanıtıldı. Millet bahçeleri için “Tüm milletlerde refah ve kalkınma göstergelerinden biri bahçe düzenlemeleridir. Bugüne kadar, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 70 milyon 879 bin 256 metrekarelik alanda 460 adet millet bahçesi projesi üzerinde çalışılmış ve 15 milyon 697 bin 227 metrekarelik alanda 137 millet bahçesi tamamlanmıştır” denildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de bir başarı olarak tanıtıldı. CİMER için “Türkiye İletişim Modeli’nin önemli bir parçası olan CİMER, katılımcı demokrasinin güçlü bir örneği olarak, vatandaşlara yönetime doğrudan katılma ve idari denetleme imkânı sunmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Bunların yanı sıra albümde “İHA”, “Hürjet”, “Altay”, “Gökbey”, ulusal denizaltı “Milden” gibi savunma sanayisindeki projeler de aktarıldı.