Silivri'de fabrikada korkutan yangın!

Silivri'de boya üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:32
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Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'ndeki boya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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