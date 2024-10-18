Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Alanya ilçesinde yerleşim yerleri yakınında orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!
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DHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:58

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.


Etiketler: #Antalya #Orman #Yangın #itfaiye

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