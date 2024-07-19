Antalya'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:48

Güncelleme: 19.07.2024 - 15:50

Aksu'nun Alaylı Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın isçisi ile müdahale edildi.

Ekiplerin hızlıca müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 5 hektarlık alan zarar gördü.