Antalya'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında, 5 hektarlık alan zarar gördü.
Aksu'nun Alaylı Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın isçisi ile müdahale edildi.
Ekiplerin hızlıca müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 5 hektarlık alan zarar gördü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Tahliye kararı!
- Emeklilik sistemi sil baştan mı?
- Küresel kesinti sistemleri durdurdu
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’