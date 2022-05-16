Antalya'da ormanda erkek cesedi ve yanında çok sayıda fotoğraf bulundu
Antalya'da ormanlık alanda 30 - 35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında çok sayıda fotoğraf bulunması dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya’da ormanlık alanda üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu anlaşılan erkek cesedi bulundu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kesikler bulunan cesedin etrafında ise çok sayıda fotoğraf olduğu dikkat çekti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi yakınında bulunan ormanda yaşandı. Ormanda aracıyla gezen bir kişi, kumların üzerinde hareketsiz ve yüzüstü yatan bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormana gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafında yaptığı incelemede, ormanlık alanda dağılmış çok sayıda fotoğraf buldu. Ekipler, fotoğrafları delil olarak toplarken, cesedin çeşitli bölgelerinde ise kesici aletle yapıldığı görülen kesikler olduğu belirlendi.
Bulunan erkek cesedinin yaklaşık 1 haftalık olduğu üzerinde duruluyor. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.
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