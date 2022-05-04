Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:09

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, aracın içinde hareketsiz halde yatan 2 kişiyi gördü.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, araçtaki 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





