Antalya'da ormanlık alanda yangın!
Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!
Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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