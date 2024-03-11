Tuzla’da fabrika yangını! 1 saatte söndürüldü...
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın 1 saatte söndürüldü.
İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla-Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında çıktı.
Tek katlı boya fabrikasından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri sevk edildi.
FABRİKANIN BİR KISMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın drone ile havadan görüntülendi.
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