Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis araçları çarpıştı: 13 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 13 otel çalışanı yaralandı.

Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis araçları çarpıştı: 13 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:21

Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Çevik’in kullandığı 07 C 74959 plakalı otel servisi ile Çolaklı Mahallesi Jandarma Özel Eğitim Merkezi kavşağında Müslüm Çevik’in kullandığı otel servisi çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada; Havvana Ö., Gülnaz K., Samiye Ü., Aynur S., Nurcan Ö., Müslüm Çevik., Fehime U., Güssiye K., Şenay G., Gülay I., Durdane Y., Fatma Y. ve Ahmet Küçükçeşme isimli otel çalışanları yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #Antalya #Otel #otel çalışanı

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