Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis araçları çarpıştı: 13 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 13 otel çalışanı yaralandı.
Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Çevik’in kullandığı 07 C 74959 plakalı otel servisi ile Çolaklı Mahallesi Jandarma Özel Eğitim Merkezi kavşağında Müslüm Çevik’in kullandığı otel servisi çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada; Havvana Ö., Gülnaz K., Samiye Ü., Aynur S., Nurcan Ö., Müslüm Çevik., Fehime U., Güssiye K., Şenay G., Gülay I., Durdane Y., Fatma Y. ve Ahmet Küçükçeşme isimli otel çalışanları yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #Antalya #Otel #otel çalışanı
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- 'Öcalan için af istedi'
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Avukatları harekete geçti