Antalya'da park eden araca çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına park etmeye çalışan araca çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
06 Mart 2022 Pazar, 11:24
Antalya'da park eden araca çarptı: 1’i ağır 4 yaralı
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Kaza, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde meydana geldi.

Murat H.T. idaresindeki 38 GM 740 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park için duran 07 BZV 62 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada Murat H.T., diğer sürücü Mehmet Ali Ş. ve araçta bulunan iki yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içinde sıkışan iki yolcu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


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