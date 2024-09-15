Antalya'da otomobilin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalya'da otomobilin su tankerine çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'da, Ahmet Özkan Durak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda gece yol kenarındaki ağaçları sulayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen su tankerine arkadan çarptı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebeği Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ailenin, Kütahya'daki akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!