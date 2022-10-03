Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

AA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:50
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Durali Erdil (62) idaresindeki 07 FPL 74 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Miray Erdil (2), Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz uyruklu Stuart Smith (60) ve Jacoeline Smith S. (56) ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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