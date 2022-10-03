Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Durali Erdil (62) idaresindeki 07 FPL 74 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Miray Erdil (2), Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz uyruklu Stuart Smith (60) ve Jacoeline Smith S. (56) ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı