Ağabeyinin 'kazara' vurduğu iddia edilen 13 yaşındaki Şevval toprağa verildi
Ordu'da, ağabeyi U.K.K.'nin (15) tüfeğin kazara ateş almasıyla ölümüne neden olduğu Şevval K. (13), toprağa verildi. Şevval'in okulunda, arkadaşları sırasına çiçek bıraktı.
Fatsa ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 2 Ekim Pazar günü; U.K.K., babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynadığı sırada kazara kız kardeşi Şevval K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını yerde kanlar içerisinde buldu.
KURTARILAMADI
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şevval, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Şevval K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası U.K.K., 'ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi. U.K.K., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
SIRASINA ÇİÇEK BIRAKTILAR
Büyük Ata Ortaokulu'nda 8'inci sınıfta eğitim gören Şevval K. için okulunda düzenlenen törende arkadaşları, oturduğu sıraya çiçekle fotoğrafını bıraktı. Bazı arkadaşlarının da ağladığı Şevval K.'nin cenazesi ise hastane morgundan alınıp Karşıyaka Mahallesi Karakçıoğlu Camisi'ne getirildi.
Şevval'in babası Mustafa, annesi Hayriye ve ağabeyi U.K.K.'nin yanı sıra cenazeye İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile yakınları katıldı.
Tabutunun üzerine çiçek ve kıyafeti bırakılan Şevval K., öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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