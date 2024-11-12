Antalya'da panik anları: Evin kapı kilidi arızalandı, evde mahsur 2 çocuğu itfaiye kurtardı
Antalya'da annelerinin markete giderken evde bıraktığı iki çocuk arızalanan kapı kilidi nedeniyle evin içerisinde kilitli kaldı. Küçük çocukları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan ikamete girerek kurtardı.
Antalya’nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7342 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında dün saat 16.00 sıralarında, ikamette 3 çocuğu ile birlikte bulunan Pınar M., o sırada uyuyan 2 yaşındaki Emirhan ve 6 yaşındaki ablası Nisanur’u evde bırakarak markete gitti.
Market alışverişini tamamlayarak ikametine geri dönen genç kadın, tüm uğraşlarına rağmen anahtarı ile kapıyı açamadı. Evin içerisinde bulunan 6 yaşındaki kızına kapıyı açmasını söyleyen Pınar M., kapı yine açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çocukların ev içerisinde kilitli kaldığını bildirdi.
İTFAİYE ERLERİ KURTARDI
İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. İtfaiye erleri çelik kapıyı açamayınca merdiven yardımıyla ikinci kattaki ikametin balkonuna çıktı.
Balkon kapısından içeriye giren itfaiye ekipleri içerden de kilitli kalan kapıyı açamayınca huysuzlanan ve ağlamaya başlayan küçük çocukları itfaiye aracının merdiveni ile ikametin balkonundan alınarak annelerine teslim edildi.
Büyük korku yaşadıkları gözlenen iki çocuğun annelerine sıkı sıkı sarıldığı görüldü.
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