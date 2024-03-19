Antalya'da panik anları: Mobilya mağazası deposunda yangın!

Antalya'da bir mobilya mağazası deposunda yangın çıktı. Mağazanın eksi ikinci katındaki yangın söndürülürken, içerdeki yoğun duman tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:55
Antalya'da panik anları: Mobilya mağazası deposunda yangın!
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Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının eksi ikinci katında, dün saat 18.00 sularında yangın çıktı.

İddiaya göre elektrik aksanından çıkan yangında, mağazanın depo olarak kullanılan eksi ikinci katındaki mobilyalar alev aldı.

Mağazanın içindeki dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi mağazanın eksi ikinci katında bulunan depo kısmına ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekibinin yaklaşık 3 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alındı. Mağazanın içerisindeki yoğun duman itfaiye ekiplerinin aspitaratör ile tahliye edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeniyle çalışma başlatıldı.

 


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