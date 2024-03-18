Antalya'da apartman dairesinde yangın çıktı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan dört katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Daireden bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla balkon kısmından daireye girerek alevlere müdahale etti.
YARALANAN OLMADI
Yangından etkilenen kişinin olmadığı öğrenildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.
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