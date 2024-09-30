Antalya'da polis memuru evinde ölü bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Serik'te görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaisine gelmeyince arkadaşları tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldı.
Kendisinden haber alınamayınca evine kontrole giden arkadaşları, Çakmak’ın yatağında hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Ekipler, durumu 112 acil merkezine haber verdi. Yapılan incelemede, polis memuru Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
'KALP KRİZİ' İDDİASI
Bekar olduğu öğrenilen Çakmak’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirirken, cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.
Etiketler: #Polis memuru #Antalya
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