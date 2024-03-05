Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 18:58
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinde bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.

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Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapıyor.

ALANYA'NIN AVSALLAR MAHALLESİ'NDE DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde ise yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kalkan Mahallesi'nde oluşan hortumdan dolayı zeytin ağaçları, dükkanlar, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Demre ve Kumluca ilçelerinde de hortum meydana geldi. Kumluca'da hortum nedeniyle bazı evlerin, okulların çatılarında, araçlarda, seralar ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

FİNİKE İLÇESİNDE İSE DOLU YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.


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