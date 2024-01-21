Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu; 5 günde bulunan ceset sayısı 6 oldu

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 21.01.2024 - 13:00

Antalya Aksu'da Kemerağzı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları tarafından saat 10.30 sıralarında sahilde ceset görüldü. İhbarla olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan geçen çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu.

Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, İstanbul'da yaşayan ailesi DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.