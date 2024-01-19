Asi Nehri'nde ceset bulundu: Son bir haftada bulunan ceset sayısı 3'e çıktı

Hatay'da, Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin kıyıya çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 19:15
Asi Nehri'nde ceset bulundu: Son bir haftada bulunan ceset sayısı 3'e çıktı
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Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin tahliye kanalında gezintiye çıkan bir kişi, suda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, morga kaldırıldı.

SON 1 HAFTADA 3 CESET

Öte yandan, son bir haftada ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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