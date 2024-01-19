Asi Nehri'nde ceset bulundu: Son bir haftada bulunan ceset sayısı 3'e çıktı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 19:15

Güncelleme: 19.01.2024 - 19:16

Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin tahliye kanalında gezintiye çıkan bir kişi, suda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, morga kaldırıldı.

SON 1 HAFTADA 3 CESET

Öte yandan, son bir haftada ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.