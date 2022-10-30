Antalya'da sahiller doldu: Hava ve deniz suyu sıcaklığı 25 dereceyi gördü

Turizm kenti Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığı 25 dereceyi buldu, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

DHA
30 Ekim 2022 Pazar, 15:15
Antalya'da sahiller doldu: Hava ve deniz suyu sıcaklığı 25 dereceyi gördü
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Türkiye'nin birçok şehrinde sonbaharda serin hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 25 derece, nem oranı ise yüzde 31 ölçüldü.

KONYAALTI SAHİLİ DOLDU

Güneşli havanın hakim olduğu kentte park ve bahçelerin yanı sıra sahillerde yoğunluk oluştu. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen yabancı tatilci ve Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sahile gelenlerden kimisi güneşlenirken kimisi denize girerek yüzdü.

Su sporu yapmayı ihmal etmeyen turistler, sörf tahtası üzerinde zaman geçirirken, çocuklar ise denize girip sahilde oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. 


Antalya hava deniz

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