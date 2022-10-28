Antalya'da iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Antalya'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde Salim D. idaresindeki 42 AIM 307 plakalı otomobil, Antalya-Konya karayolu Geriş kavşağında, aynı yönde ilerleyen Ahmet T.’nin kullandığı 42 KM 835 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari araç takla atarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar Ahmet T., Fatma K. ve Emine K. Manavgat ve Akseki Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- O liste nasıl hazırlanıyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Marmara Denizi'nde deprem
- Dolar için saat uyarısı
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!