Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi
Antalya'da sahillerde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik'te polis ekipleri kıyı bandında gece gündüz devriye görevine başladı.
Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı.
Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor.
Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor. Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, Kadriye sahillerinde 3 ceset bulunduğunu anlattı.
Polis ekiplerinin sahilde aralıksız devriye görevi yaptığına değinen Çalışkan, "Çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- Kaymakam-imam tartışmasına ilk yorum