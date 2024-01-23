Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:01

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:05

Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı.

Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor.

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor. Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, Kadriye sahillerinde 3 ceset bulunduğunu anlattı.

Polis ekiplerinin sahilde aralıksız devriye görevi yaptığına değinen Çalışkan, "Çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz" dedi.