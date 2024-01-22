Sahilde yine dehşet! Uzuvları eksik halde ceset bulundu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, uzuvları eksik bir kadın cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:44
Sahilde yine dehşet! Uzuvları eksik halde ceset bulundu
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Akdeniz sahilleri, son dönemde kıyıya vurn ceset haberleriyle gündem olmaya devam ediyor. Son olay, Muğla Köyceğiz'e bağlı Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı.

UZUVLARI EKSİK

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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