Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerle gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 13:28
Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
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Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 64 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler, şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.


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