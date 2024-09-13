Antalya'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:59

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:00

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, İ.G. adlı şüphelinin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceğini tespit etti.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi araçtayken yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 45 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Şüpheli İ.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.