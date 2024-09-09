Antalya'da sır olay: Arkadaşını ziyarete geldiği inşaatta ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde arkadaşının yanına ziyarete gelen şahıs inşaatta hayatını kaybetti.

Antalya'da sır olay: Arkadaşını ziyarete geldiği inşaatta ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:41

Gedik Mahallesinde bir inşaatta, Ankara’dan Serik’te bir inşaatta çalışan arkadaşının yanına ziyarete gelen Ufuk Özdemir(49) birdenbire fenalaştı. İnşaat işçileri hareketsiz şekilde yerde yatan Özdemir’in kendine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, yaptığı incelemede Ufuk Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayın şüpheli ölüm olma ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Ufuk Özdemir’in cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası hastane morguna ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #112 Acil #Antalya

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