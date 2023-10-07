Devlet Bahçeli makamında ağırlamıştı... 'Şahinler' suç örgütünün finansmanı da yakalandı!

İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Uğur Vergili, yakalandı. Örgüt lideri Sedat Şahin, tahliyesinin ardından Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmesiyle gündeme gelmişti.

DHA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:30
Devlet Bahçeli makamında ağırlamıştı... 'Şahinler' suç örgütünün finansmanı da yakalandı!
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Kamuoyunda “Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül Cuma günü İstanbul merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri Sedat Şahin cezaevindeyken örgütün bir bölümünü yöneten Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ancak operasyonda örgüte finans sağladığı tespit edilen Uğur Vergili yakalanamadı. Vergili'nin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

ÖRGÜT LİDERİNDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET!

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 8 yıldır cezaevinde bulunan Sedat Şahin, 22 Temmuz tarihinde tahliye olduktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.


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