Antalya'da sır olay: 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Niyazi Yaman, yakınları tarafından evde ölü olarak bulundu.

Antalya'da sır olay: 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:34

İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi 12013 Sokak üzerindeki binanın 3’üncü katında saat 12.15 sıralarında , kendisinden 2 gündür haber alamayan yakınları Niyazi Yaman’ı telefonla aradı.

Yaman’ın telefonlara cevap vermemesi üzerine daireye gelen bir yakını, kapıyı açıp eve girdiğinde Niyazi Yaman’ı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Yaman’ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Antalya

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