Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 09:20
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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