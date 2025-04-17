Selectum Junior World Cup Antalya, 5 kıtadan 300 takımı ağırlıyor

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:31

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:31

Dünyanın dört bir yanından gelen geleceğin yıldız futbolcuları, 16-20 Nisan tarihleri arasında Antalya Belek’te düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya (JWCA) için bir araya geldi. Çocuk futbolunun en prestijli organizasyonları arasında gösterilen bu dev etkinlik, bu yıl ikinci kez gerçekleşiyor. Ancak bu yılki turnuva, yalnızca bir spor etkinliği değil; bugüne dek dünya genelinde bu kadar fazla ünlü takımın katıldığı başka bir çocuk futbol turnuvasının düzenlenmemiş olmasıyla da tarihe geçiyor.

5 kıtadan, 28 ülkeden, 300’ün üzerinde takım ve 3.000’i aşkın genç futbolcunun buluştuğu organizasyon, hem sportif başarıları hem de uluslararası çocuk spor kültürünü desteklemesiyle öne çıkıyor.

Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısına; Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürü Merve Kocagöz, ATG Hotels İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, Spor Adamı ve Spor Yorumcusu Mahmut Alparslan, Spor Yazarı Kartal Yiğit, Teknik Direktör Ferda Ramanlı ve daha bir çok önemli isim yer aldı.