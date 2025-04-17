Antalya'da şüpheli kadın ölümü... Vücudunda morluklar tespit edildi!

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Gözde Gökalp adlı kadın, evinde ölü bulundu. Gökalp'in vücudunda morluklar tespit edilirken, erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. adlı erkek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da şüpheli kadın ölümü... Vücudunda morluklar tespit edildi!
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AA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:19

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Gökalp'in vücudunda morluklar tespit edildi. Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.


Etiketler: #Antalya #Kadın #morluk #Şüpheli ölüm

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