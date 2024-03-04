Antalya'da sır olay: İş merkezi önündeki kaldırımda ölü bulundu
Antalya’da evsiz adam, iş merkezi önündeki kaldırımda ölü bulundu. Mendil satarak geçimini sağladığı öğrenilen yaşlı adamın üzerinden ise sadece iki mendil çıktı.
Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi 419 sokakta bulunan 4 katlı iş merkezinin önünde, saat 09.30 sıralarında kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri ekiplerin yaptıkları incelemede, 60’lı yaşlardaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİK ÇIKMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin ceplerindeki iki mendil ise ekiplerce muhafaza altına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin evsiz olduğu ve geçimini mendil satarak sürdürdüğü öğrenildi.
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