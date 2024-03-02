Antalya’da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Antalya’da yol kenarındaki otluk alanda 40 yaşlarında bir kadının cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:59
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Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokakta meydana geldi. Bisikletiyle ilerleyen Ahmet Üresin yol kenarındaki otluk alanda battaniye kenarından bir kişinin ayağının çıktığını gördü.

Üresin durumu önce akrabasına sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik tespitini belirleyecek bir belgenin çıkmadığı kadının, vücudunda herhangi bir kesici alt ve darp izinin olmadığı tespit edildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 2 gün önce öldüğü tahmine dilen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cesedi bulan Ahmet Üresin, "Bisikletimle giderken yolun sağında bir ayak gördüm. Akrabama yol kenarında bir ayak gördüğümü söyledim. Akrabam baktı, kadın olduğunu söyledi ve durumu polise bildirdi. Ayağının ucu ve saçlarının bir bölümü görünüyordu" dedi.


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