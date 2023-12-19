Antalya'da sosyal medyadan 'müstehcen' yayın yapan 1 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medya uygulamaları üzerinden fotoğraf, video ve canlı yayınla müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:56
Antalya'da sosyal medyadan 'müstehcen' yayın yapan 1 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden, S. S. isimli şahsın fotoğraf, video ve canlı yayınla müstehcen yayınlar yaptığı tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Hurma Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanan S. S.’nin “Fuhuşa teşvik ve aracılık etmek, kasten yaralama, 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek, görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

MATERYALLERİNE EL KONULDU

İkamette yapılan aramada ise 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 flaş bellek ele geçirildi. S. S., hakkında yapılan tahkikatın ardından adli makamlara sevk edildi.


İlgili Haberler

İstanbul'da müstehcen içerikli canlı yayın operasyonu: 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da müstehcen içerikli canlı yayın operasyonu: 6 zanlı yakalandı
Sosyal medyada müstehcen yayına 6 gözaltı

Sosyal medyada müstehcen yayına 6 gözaltı
İstanbul'da sosyal medyadan 'müstehcen paylaşıma' 2 tutuklama

İstanbul'da sosyal medyadan 'müstehcen paylaşıma' 2 tutuklama

En Çok Okunan Haberler