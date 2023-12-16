İstanbul'da sosyal medyadan 'müstehcen paylaşıma' 2 tutuklama
İstanbul'da sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, D.U, A.A. ile M.G'yi gözaltına aldı.
Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğine çıkartılan bu kişilerden D.U. ile A.A. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Besinlerin kraliçesi: Kaşık kaşık tüketin...
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Çalan her telefona inanmayın
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- Hollanda mahkemesinden İsrail kararı: Talep reddedildi
- Yaşar Okuyan entübe edildi