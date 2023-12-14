İstanbul'da müstehcen içerikli canlı yayın operasyonu: 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da yapılan operasyonda, sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve çeşitli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G.'yi gözaltına aldı.
Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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