İstanbul'da müstehcen içerikli canlı yayın operasyonu: 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonda, sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:29
İstanbul'da müstehcen içerikli canlı yayın operasyonu: 6 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve çeşitli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G.'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


sosyal medya İstanbul müstehcen

İlgili Haberler

'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı

'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 'müstehcenlik' gözaltısı

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 'müstehcenlik' gözaltısı
Bakan Yerlikaya'dan TikTok operasyonları açıklaması: 'Müstehcen içerikler oluşturan...'

Bakan Yerlikaya'dan TikTok operasyonları açıklaması: 'Müstehcen içerikler oluşturan...'

En Çok Okunan Haberler