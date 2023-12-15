Sosyal medyada müstehcen yayına 6 gözaltı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Altı kişinin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G’yi gözaltına aldı. Haklarında “müstehcenlik” gerekçesiyle işlem yapılan altı kişi serbest bırakıldı.



Özellikle son dönemde artan “müstehcenlik” operasyonlarını avukat Çağla Gül Bulut, Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bulut, şöyle dedi:

“Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen müstehcenlik suçu genel ahlaka karşı işlenen suçlardandır. Tiktok hesaplarında kişilerin özellikle cinsel bölgelerini göstererek, cinsel amaçlı olarak alenen, herkese açık şekilde yayınlar yapmasının savcılık nezdinde toplumun ortak edep ve ahlak temizliğine yönelik açık bir saldırı niteliğinde olduğu, özellikle çocukların bu davranışın zararlı etkilerinden korunması gerektiği değerlendirilmiş olmalı ki soruşturma başlatılmıştır. Dava açılırsa aynı değerlendirmeler yapılırsa, bu kişiler altı aydan üç yıla kadar hapis cezası alabileceklerdir. Her bir eylem, yayın ayrıca değerlendirilebilecektir.”