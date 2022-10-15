Antalya'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Halil İbrahim Taşkın (56) ve arazi sahibi Talat Balaban (70) evlerinin önündeki bahçeye su kuyusu kazmaya karar verdi.
Birkaç gündür devam eden kazı çalışmasında ikili belirli bir derinliğe kadar indi. Dün öğleden sonra kuyunun bir tarafında göçük meydana geldi.
Olayı gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, beline kadar toprakla örtülen Talat Balaban'ı kurtardı.
Ağır yaralanan Talat Balaban ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Toprak altından çıkarılan Halil İbrahim Taşkın'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.
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