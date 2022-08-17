Su kuyusuna düşen Aybars'ı itfaiye kurtardı
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3 metre derinliğinde ve içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düşen Aybars Çakır (2), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kırkağaç ilçesi kırsal İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde, 16 Ağustos Salı günü saat 20.00 sıralarında Aybars Çakır, zeytinlik arazide oynadığı sırada 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çocuğun içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu.
HALATLA ÇIKARDILAR
Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer yandan iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı.
Kolundan yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Orhan Çakır ve anne Nazlı Çakır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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