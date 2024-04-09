Antalya'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama!

Antalya'da bir gece kulübünün kurşunlanması ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:46
Antalya'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama!
Abone Ol google-news

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda farklı tarihlerdeki iki kurşunlama ve iş yeri önünde midye satışı yapan İbrahim K'nin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın faillerinin H.A. ve F.S. olduğunu belirledi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana ve Antalya'da Özel Harekat timlerinin de katıldığı eşzamanlı operasyon düzenledi.

Bir tabancanın ele geçirildiği operasyonda, kurşunlama olayını gerçekleştiren H.A. ve F.S. ile olayın azmettiricisi oldukları öne sürülen O.P. ve M.P. kardeşler ile toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve birçok suçtan kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.P., M.P., F.S., S.K., M.A. ve U.E. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 4 zanlı serbest bırakıldı.


Antalya haberleri Operasyon haberleri tutuklama haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti heyetinden YSK önünde açıklama: 'Operasyona tabi tutulduk'

İYİ Parti heyetinden YSK önünde açıklama: 'Operasyona tabi tutulduk'
4 ilde 'Bozdoğan-22' Operasyonu: Çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalandı!

4 ilde 'Bozdoğan-22' Operasyonu: Çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!

Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!
Günlük burç yorumları: 10 Nisan 2024 Çarşamba Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Nisan 2024 Çarşamba Yay burcu yorumu
Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı

Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
Buğra Kavuncu’dan olağanüstü kurultay açıklaması!

Buğra Kavuncu’dan olağanüstü kurultay açıklaması!
CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’
Günlük burç yorumları: 10 Nisan 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Nisan 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu
Terör örgütü babasını öldürmüştü: Oğlu 29 yıl sonra CHP'den belediye başkanı oldu!

Terör örgütü babasını öldürmüştü: Oğlu 29 yıl sonra CHP'den belediye başkanı oldu!
Günlük burç yorumları: 10 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu