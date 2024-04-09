4 ilde 'Bozdoğan-22' Operasyonu: Çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-22" operasyonlarında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 08:51
4 ilde 'Bozdoğan-22' Operasyonu: Çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-22" operasyonları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Eskişehir'de 5, Yalova'da 6, Gaziantep'te 2, Samsun'da 1 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek?." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.


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