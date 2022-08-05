Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

AA
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:03
Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

FAHİŞ HESAP ÖDETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Örgüt üyesi kadınların da arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanıştıkları kişilere götürdükleri eğlence mekanında fahiş hesap ödettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Gruba yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4'ü kadın 9 şüpheli, "nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.


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