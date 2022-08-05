Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
FAHİŞ HESAP ÖDETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Örgüt üyesi kadınların da arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanıştıkları kişilere götürdükleri eğlence mekanında fahiş hesap ödettirmeye çalıştıkları belirlendi.
Gruba yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4'ü kadın 9 şüpheli, "nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- İpler dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı
- 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'
- Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
- Ünlü oyuncu gözaltına alındı
- Erdoğan, Rusya'da: Soçi'de kritik görüşme
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş