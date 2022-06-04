Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde misafirliğe gittiği evin önündeki sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Karıncalı Mahallesi Denizdere mevkisindeki serada çalışan akrabalarını ailesiyle ziyarete giden Yakın Habip, oynarken yakından geçen sulama kanalına düştü. İlk anda kızını göremeyen Halit Habip (40), çevreye baktığı sırada su kanalında kızının terliğini fark etti. Kızını bulamayan baba, yetkililerden yardım istedi.
JANDARMA İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GELDİ
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilk incelemesinde kız çocuğunun kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık iki saat süren su altı arama çalışmasıyla kaybolduğu noktadan bir kilometre uzaklıkta bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ekibi, kızlarının öldüğünü görünce fenalaşan aileyi teselli etmeye çalıştı.
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