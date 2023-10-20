Antalya'da şüpheli ölüm... Kadının cansız bedeni evde bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Alman asıllı 67 yaşındaki Helena Büning isimli kadın, köpeği ile birlikte yaşadığı yazlıkta ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:09
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi Panorama Sitesi'nde, Helena Büning’den haber alamayan komşuları şüphe üzerine yazlığın kapısını çaldı, ancak kapıyı açan olmadı.

Yaşlı kadının cep telefonunu da arayan komşuları cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDULAR

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Helena Büning’in komşularında bulunan yedek anahtarı alan polis ekipleri, savcılık talimatıyla yazlığa girdi.

Ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Helena Büning’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından 67 yaşındaki kadının cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Antalya Alman Kadın

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