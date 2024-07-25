Antalya'da şüpheli ölüm: Kötü koku ile ortaya çıktı!

Antalya'da bir süredir telefonunun tamirde olduğu öğrenilen Mahmure Öcal'ın (50), cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:58
Antalya'da şüpheli ölüm: Kötü koku ile ortaya çıktı!
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi 773 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Telefonunu yaklaşık 1 ay önce tamire verdiği öğrenilen ve yakınlarının bir süredir haber alamadığı Mahmure Öcal'ın dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtıklarında, kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Bölgeye yönledirilen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öcal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

 

 

 


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