Antalya'da tefecilik operasyonu... 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 10 kişiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlattıkları ve yurttaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:30
Antalya'da tefecilik operasyonu... 8 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili 10 kişiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlatıp yurttaşları mağdur ettikleri tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için eşzamanlı operasyon yaptı. 

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 108 senet, 11 çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, bir miktar sözleşme ve not defterleri ele geçirildi. 

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


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