Antalya'da tefecilik operasyonu... 8 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:30

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili 10 kişiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlatıp yurttaşları mağdur ettikleri tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için eşzamanlı operasyon yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 108 senet, 11 çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, bir miktar sözleşme ve not defterleri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.