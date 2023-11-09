Antalya'da tefecilik operasyonu... 8 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 10 kişiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlattıkları ve yurttaşları mağdur ettikleri tespit edildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili 10 kişiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlatıp yurttaşları mağdur ettikleri tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için eşzamanlı operasyon yaptı.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 108 senet, 11 çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, bir miktar sözleşme ve not defterleri ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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