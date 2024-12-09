Suçlamaları kabul etmedi: Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
Adana'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 26 Ekim'de tutuklanan Suriye uyruklu A.E.H. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık A.E.H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, A.E.H'nin IŞİD'e katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.
A.E.H'nin IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.
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